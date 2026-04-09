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Parcela de risco: entenda o que é a taxa extra do Planserv barrada pela Justiça

Três professores estaduais receberam o direito de não pagar a cobrança

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de abril de 2026 às 15:14

Planserv
Planserv Crédito: Amanda Palma/CORREIO

Uma taxa extra cobrada aos beneficiários do Planserv, o plano de saúde dos servidores estaduais, está no centro de uma disputa judicial. Três professores da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) conseguiram, na Justiça, o direito de não pagar a chamada parcela de risco, que chega a R$ 588 em um dos casos. 

Como mostrou o CORREIO, as decisões liminares foram proferidas na terça-feira (7) contra o Planserv e a favor dos professores. As ações foram protocoladas através da assessoria jurídica da Associação dos Docentes da Uesc. A entidade abriu chamado para adesão às ações judiciais em dezembro do ano passado.

Mas afinal, o que é a parcela de risco? Trata-se de uma taxa cobrada aos servidores que aderem ao Planserv após cinco anos da entrada no serviço público estadual. O valor é cobrado por faixa etária, sendo a taxa mais cara quanto maior for a idade do beneficiário. O valor varia entre R$ 89,74 e R$ 588,39.

Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador

Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador por Reprodução
Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador por Reprodução
Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador por Reprodução
Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador por Reprodução
Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador por Reprodução
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Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador por Reprodução

A cobrança passou a valer em outubro de 2020, em uma manobra do Planserv para aumentar a arrecadação, através do artigo 10-A da Lei Estadual nº 13.450. A cobrança é realizada mensalmente, em conjunto com os valores de contribuição da assistência - descontados diretamente na folha do servidor.

Disputa 

Na análise das ações dos professores da universidade, o juiz Alex Venícius Campos Miranda apontou indícios de irregularidade, com destaque para possível violação ao dever de informação e à boa-fé contratual nos casos dos professores. Eles disseram que não foram informados sobre a cobrança extra quando migraram para o plano.

O magistrado também considerou relevantes os argumentos sobre eventual inconstitucionalidade da cobrança, prevista na legislação estadual, e possível tratamento desigual entre os servidores.

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Para o professor Marcelo Lins, presidente da ADUSC, as decisões judiciais, ainda que em caráter liminar, representam alívio aos docentes. "A decisão representa o respeito à Justiça porque consideramos essa taxa injusta. Vale lembrar que o conjunto do serviço público no estado da Bahia ficou sete anos sem reajuste salarial, acumulando perdas. Então, é um alívio para o orçamento dos servidores, já que, dependendo da quantidade de membros da família, essa parcela tinha valores muito alto", afirma. 

Com as determinações, o Estado da Bahia foi obrigado a suspender imediatamente as cobranças da “parcela de risco”, até nova deliberação judicial. Os casos seguem em tramitação no Juizado da Fazenda Pública. A reportagem entrou em contato com a Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE) e aguarda retorno sobre as decisões.

Na semana passada, o governo estadual oficializou a criação de uma nova unidade administrativa para centralizar a representação judicial do Estado em matérias relativas ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Planserv. A medida foi publicada na edição de sexta-feira (3) do Diário Oficial.

A partir da publicação, processos, ações ou demandas envolvendo direito à saúde movidos contra o Estado deverão ser tratados pela Procuradoria Especializada de Demanda de Saúde (PDS).

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