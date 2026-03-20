BAHIA

Planserv: associação de professores estaduais ajuíza ação contra reajustes abusivos do plano

Ação coletiva tem pedido de tutela de urgência para que o Estado invalide a nova forma de cobrança do plano

Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2026 às 14:03

Mudança de lei causou reajustes abusivos no Planserv Crédito: Amanda Palma/Arquivo CORREIO

A Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Adufs) ajuizou uma ação coletiva, em caráter de urgência, para frear os reajustes abusivos do Planserv, o plano de saúde dos servidores baianos. No documento, a entidade denuncia que as políticas de desfinanciamento do Estado levaram ao colapso do Planserv, o que seria utilizado para justificar o aumento de mensalidades dos beneficiários.

“Diante do caos instalado pela sua própria política de desfinanciamento, o Estado da Bahia, em vez de assumir sua responsabilidade e recompor o orçamento do Planserv, optou pelo caminho mais gravoso e injusto: transferir a conta integral da crise para o bolso dos servidores públicos", afirma. A ação requer que as mensalidades voltem a ser cobradas com base em faixas salariais.

Os reajustes das mensalidades, que ultrapassam 130% em alguns casos, são reflexos da Lei Estadual nº 15.034/25, que entrou em vigor neste ano. Se antes a cobrança era feita com base em faixas salariais e tinha como teto o valor de R$ 721, desde janeiro o valor pago pelos servidores passou a ser 5,5% da remuneração bruta de cada beneficiário. Para o ano que vem, o desconto na folha será de 6%.

"Como demonstram os exemplos colhidos no contracheques anexos, não são raros os casos de servidores que viram sua contribuição para o Planserv aumentar em 50%, 55% ou até mais de 100% de um mês para o outro. Esse aumento vertiginoso, que representa uma severa redução do salário líquido, foi imposto sem qualquer reajuste salarial correspondente para a categoria e em patamar muito superior à inflação acumulada no ano de 2025”, acrescenta o documento.

A lei também aumentou a contribuição do Estado, que saiu de 2,5% para 3,25%. Já em 2027, a participação estatal será de 4%. Entre 2015 e 2018, a participação do governo no plano de saúde dos servidores despencou de 5% para 2%.

Reajustes de mensalidades do Planserv 1 de 6