Setre abre seleção para vagas de analista técnico com salário de R$ 3,1 mil

Crédito: Divulgação/Bracell

A Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) está com processo seletivo simplificado aberto para a contratação temporária de 12 analistas técnicos de nível superior para atuarem na área de supervisão em economia solidária. As inscrições seguem até às 23h59 do dia 6 de agosto, exclusivamente pelo site.



A contratação será por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) pelo prazo determinado de 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez.

Para concorrer é necessário ter, no mínimo, 18 anos de idade, nacionalidade brasileira e diploma de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A remuneração é de R$ 3.153,28 por 40 horas de trabalho semanais, sendo o vencimento básico no valor de R$ 1.480,41, acrescido de Gratificação de Função Temporária, equivalente a R$ 1.672,87. Há, ainda, o auxílio refeição de R$12 por dia útil trabalhado e auxílio transporte.

As vagas estão distribuídas 12 municípios do interior do estado (uma para cada município): Alagoinhas, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jaguaquara, Juazeiro, Porto Seguro, Santa Luz, Santa Maria da Vitória, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas.