OPORTUNIDADE

Shopping Piedade oferece treinamento gratuito em técnicas de vendas

Quarenta e cinco candidatos serão selecionados para a ação, com possibilidade de integrar as equipes das lojas

Com uma carga horária de 6 horas, o treinamento é realizado frequentemente, visando proporcionar o aperfeiçoamento das principais técnicas de vendas, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho. Quarenta e cinco candidatos serão selecionados para a ação, com a oportunidade de integrar as equipes das lojas do empreendimento, um dos principais centros comerciais do Centro da Cidade. >