Simulação de desastre em massa acontece com participação de peritos durante congresso em Salvador

Eles puderam treinar diretrizes para reação adequada em episódios similares

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2024 às 17:00

Simulado aconteceu no Centro de Convenções Crédito: Divulgações

Uma simulação de desastre envolvendo ataque com produtos perigosos aconteceu em Salvador, na manhã deste sábado (2), no Centro de Convenções da cidade. Várias instituições participaram do exercício, incluindo a Polícia Técnica da Bahia, Defesa Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Marinha, a Transalvador e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Esse tipo de exercício é importante, destacaram os participantes. “Desastres em massa são eventos que exigem ações integradas e coordenadas entre as diversas agências, de maneira que possamos apresentar respostas eficientes", explicou Michelle Favero, perita médica-legista do Instituto Médico Legal em Salvador.

Do Departamento de Polícia Técnica (DPT), estiveram peritos criminais, médicos egistas, odonto-legais e técnicos. Eles usaram no exercício o Protocolo de Identificação de Vítimas do DPT, que segue diretrizes da Interpol. Durante o simulado, os peritos praticaram algumas fases do processo previstas no documento, como a perícia de local de desastre com foco na busca e recuperação de corpos.

Exercício simulou desastre em massa Crédito: Divulgação

"Foram realizadas também as perícias do IML e as entrevistas com os familiares para coleta de informações das vítimas", acrescenta Jamile Musse, perita odonto-legal.