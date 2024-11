CRIME

Socorrista do Samu é morto a tiros em Laje

Ailton dos Santos tinha 41 anos e foi encontrado às margens da BR 410

O socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Ailton dos Santos, de 41 anos, foi encontrado morto margens da BR 410, na manhã de quinta-feira (14), em Laje. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo, segundo a Polícia Civil. Ailton dos Santos integrava o Samu do município.

A motocicleta de Ailton dos Santos foi encontrada próxima ao corpo, que estava sem capacete. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia no local, remoção do corpo e necropsia. Oitivas bem como laudos periciais irão contribuir para a elucidação do fato. O crime será investigado pela Delegacia Territorial de Laje.