SSP diz que acompanha investigação sobre morte de jovem quilombola em Juazeiro

A Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública está acompanhando a investigação sobre a morte de José William dos Santos Barros, ocorrida no último domingo (27), no povoado de Lagoa do Salitre, em Juazeiro, norte da Bahia. José William, que era um jovem quilombola de 26 anos, foi morto na Comunidade Quilombola do Alagadiço. A população acusa a Polícia Militar de matar o rapaz a tiros.

Segundo a SSP, a delegacia já começou as apurações. A Coordenação Regional da Polícia Técnica de Juazeiro realizou as perícias no local da ocorrência e no corpo do jovem. As armas envolvidas na ocorrência também serão periciadas, com a finalidade de elucidar a dinâmica do caso.