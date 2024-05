Suspeito de homicídio é preso em Porto Seguro

Segundo a Polícia Militar, os policiais da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv) em Itabuna, responsáveis pela operação, abordaram dois homens com atitude suspeita em motocicletas. Após fiscalização, foi verificado que as motos tinham sinais de adulteração no número do motor e tinham a numeração do chassi suprimida.