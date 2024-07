SALVADOR

Suspeito de roubo é ferido após troca de tiros com a polícia em Plataforma

Um suspeito de roubo foi ferido na manhã desta quinta-feira (4) após trocar tiros com policiais militares na localidade conhecida como Boiadeiro, no bairro de Plataforma, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada para averiguar a denúncia do roubo de um carro na região. O automóvel foi localizado com um grupo de homens que, com a aproximação policial, atirou contra os militares. Houve revide e, após a troca de tiros, um suspeito foi encontrado ferido.