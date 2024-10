PARQUE JOCÉLIA

Suspeito morre após confronto com a PM em Sussuarana

O suspeito de tráfico de drogas, Pablo Santos da Silva, morreu nesta quinta-feira (10) após um confronto com policiais militares no bairro de Sussuarana. O jovem, de 20 anos, trocou tiros com os agentes na localidade conhecida como Parque Jocélia. Após o confronto, ele foi levado ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Mais de 1.250 porções de drogas foram apreendidas na ação.