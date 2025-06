RELACIONAMENTO

Tá na hora de fazer um contrato de namoro? Veja tudo o que você precisa saber

Acordos desse tipo cresceram 33% na Bahia, mas ainda são pouco conhecidos

A premissa é básica: se você está em um namoro, mas quer evitar que a relação seja confundida com uma união estável (que prevê partilha de bens, herança e pensão), o contrato pode ser uma boa opção. Embora não conste no Código Civil, o contrato de namoro é válido e pode ser um instrumento importante, como explica a advogada Larissa Muhana, especializada em Direito de Família e sócia da Muhana e Dias Advocacia.>

Outra opção é utilizar a plataforma online e-Notariado. Contar com um advogado para formatar o contrato não é obrigatório, mas contribui para garantir segurança jurídica no conteúdo do acordo. Em 2024, os acordos atingiram o recorde em Salvador, com 11 registros em cartórios. Naquele ano, o jogador de futebol Endrick e a namorada, Gabriely Miranda, revelaram que mantêm um contrato de namoro com combinados do casal. >