ATENÇÃO AO PRAZO

Inscrições para vagas de até R$ 4,5 mil na Bahia terminam nesta quinta (12)

Processo seletivo é da Setre e oferece cargos em Salvador e no interior do estado

Terminam nesta quinta-feira (12) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) para níveis técnico e superior na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Ao todo, são 82 vagas com salários de até R$ 4,5 mil. >

O resultado provisório da avaliação será publicado no Diário Oficial em 13 de agosto. O período de recurso será entre 14 e 15 do mesmo mês, com resultado final e homologação do processo seletivo previsto para 23 de agosto.>