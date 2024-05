JUSTIÇA

Após técnico agrícola ser confundido com criminoso, familiares e amigos buscam sua inocência

A acusação surgiu há doze anos e nova audiência ocorre em junho

Yasmin Oliveira

Publicado em 30 de maio de 2024 às 20:12

Marcos foi acusado de perseguir e atirar contra um carro há doze anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O técnico agrícola dirigia seu novo carro quando foi reconhecido em uma sinaleira e acusado de ter sido autor de uma perseguição a carro e atirado contra o carro de um casal e seu filho. A acusação ocorreu em 2012, mas a família e amigos de Marcos Antônio dos Santos Costa seguem em busca de sua inocência.

“Fui preso mediante o reconhecimento de uma única pessoa que cruzou comigo no trânsito e anotou a placa do meu carro na época. Nunca se levou em consideração quem eu era, minha idoneidade, minha história de vida, pessoal e profissional. Eu era só um preto num carro Uno vermelho”, conta o técnico agrícola.

Marcos conta que foi preso durante quatro dias, algo que poderia ter durado mais se não fosse a ajuda dos amigos e família. Uma nova audiência onde ele finalmente será ouvido acontece no dia 11 de junho, mas testemunhas apontadas por ele foram ouvidas pela justiça baiana.

Nas redes sociais, o engenheiro agrônomo e amigo de Marcos, Alex Sá Gomes foi em defesa do amigo mais um vez nesta segunda (27) e relembrando do caso. Motivado por uma reportagem do Fantástico onde um caso parecido com o de Marcos foi ao ar, Alex resolveu contar sobre o amigo.

“Eu resolvi expor toda essa situação e botei na minha página no Instagram, alex.paisagismo. E como eu tenho muitos clientes, tenho um respeito muito grande do mercado de Salvador, a nossa empresa é muito conceituada, faz vários jardins para vários clientes, isso tomou repercussão muito grande, que era o que a gente queria, porque precisa chegar ao fim. O Estado precisa ver que ele errou com Marcos”, conta.

A postagem traz diversos comentários positivos sobre o técnico agrícola, desde clientes a parceiros e jardineiros da empresa de Alex.

Para o CORREIO, Alex conta que o carro de Marcos foi dado pela empresa e estava em seu nome, pois o salário do amigo não seria suficiente para financiar o veículo. Após a acusação, dois oficiais da justiça apareceram na porta de Alex para perguntar do carro.

“Eles vieram com a história que o carro tinha sido clonado, a placa, que não sei o que, e pronto. Como eu nunca tive nenhum envolvimento com polícia, com delegacia, com nada, eu também sou uma pessoa da paz, eu achei que aquilo era uma coisa e passou, que ia embora. Quando dias depois eu estava em Recife fazendo uma obra, Marcos me liga que a casa dele foi invadida por policiais e que levou ele preso”, relembra Alex.

Alex conta que a própria empresa bancou o advogado para Marcos e que toda a família do técnico ficou desesperada com a acusação. Diversas pessoas foram ao tribunal em favor do técnico agrícola e Alex celebra que finalmente chegou a vez do amigo contar sua versão da história.

O Tribunal de Justiça da Bahia foi procurado pela reportagem para saber mais informações sobre o processo, mas até a publicação não houve retorno.