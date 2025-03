SALVADOR

Trabalhador morre ao cair de telhado a uma altura de 10 metros no bairro da Ribeira

Caso aconteceu na manhã deste domingo (23)

O trabalhador Joel Freitas Cortes Sobrinho, de 58 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (23), na Avenida Porto dos Mastros, após cair do telhado de um mercado a uma altura de aproximadamente 10 metros, no bairro da Ribeira, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, Joel fazia um reparo no telhado quando caiu. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.