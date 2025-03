SEGURANÇA

Traficante do CV que comandou ataque a tiros em feira de Salvador é preso no Carnaval

Suspeito estava em uma festa na Liberdade

Wendel de Novais

Publicado em 3 de março de 2025 às 18:55

Três pessoas foram baleadas na Feira do Japão Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Um dos traficantes responsáveis pelo tiroteio que deixou três pessoas feridas na Feira do Japão, na Liberdade, em Salvador, no fim do ano passado, foi preso. Cláudio Antônio Silva da Paixão, conhecido pelo vulgo ‘Queixo’, foi localizado na noite de domingo (2), ainda na Liberdade. De acordo com informações obtidas pela reportagem, o suspeito estava na região do Plano Inclinado, quando equipes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) o avistaram. >

Sem informar a identificação do traficante, a PM confirmou a prisão ao ser questionada pela reportagem. Segundo a corporação, policiais da 37ª Companhia Independente (CIPM) prenderam Queixo. O traficante, inclusive, estaria participando de um evento aberto do Carnaval de Salvador que estava sendo realizado na Liberdade e tentou fugir dos agentes da PM quando percebeu a ação policial.>

“O suspeito foi avistado nas proximidades do palco do evento e, ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir. Na fuga, o homem acabou se ferindo em cacos de vidro espalhados pelo chão. Ele foi capturado e, após a abordagem e a verificação no sistema, os policiais constataram que o suspeito era procurado pela justiça. Ele é suspeito de ter participado de um ataque que vitimou três pessoas na Feira do Japão, no mesmo bairro, em fevereiro.>

Ainda de acordo com informações da PM, após receber atendimento médico, o homem foi apresentado à Polinter. Segundo processos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Queixo já foi indiciado em três oportunidades pelo crime de tráfico de drogas. >