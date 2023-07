Traficante do Rio de Janeiro é preso pela PM em Praia do Forte

Um homem, suspeito de integrar um grupo criminoso que atua com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, foi capturado por guarnições da 53ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Mata de São João), após entrar em confronto com os policiais. Ação aconteceu na noite da sexta-feira (7), em Praia do Forte.



Segundo o comandante da unidade, tenente-coronel Maurício Botelho, denúncias sobre a chegada do bando à Bahia e sobre a presença de homens traficando fizeram com que os PMs fossem até a Alameda da Lua.