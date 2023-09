Traficantes picham 'BDM' em táxi de Salvador

Um ataque da facção Bonde do Maluco (BDM) na madrugada desta sexta-feira (1º) deixou um táxi pichado com as inicias do grupo criminoso. Um T3, também marca de apoio ao grupo, foi pichado no mesmo veículo.



O caso aconteceu na Rua da Jaqueira, no bairro de São Caetano.



Segundo Denis Paim, presidente da Associação Geral de Taxis (AGT), ele conversou com o taxista dono do carro. A marca já foi retirada e ele está bem, segundo Denis.