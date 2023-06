Trânsito é alterado na Av. Vasco da Gama para obras do BRT

Os motoristas que trafegarem pela Rua Lucaia e pela Avenida Vasco da Gama deverão ficar atentos às alterações que começam a partir do sábado (17). Um novo retorno será aberto permanentemente sob os elevados do Complexo Rei Pelé. O motivo é o avanço das obras do BRT. Quem estiver na Rua Lucaia e precisar voltar para a Avenida Juracy Magalhães não precisará mais fazer o contorno na Avenida Garibaldi. O trajeto será encurtado, já que os veículos poderão retornar no acesso que será liberado embaixo dos elevados que ficam na Lucaia.

Outra modificação será o fechamento do retorno que fica na Avenida Vasco da Gama, na altura do Complexo Municipal de Vigilância Sanitária, que permite o fluxo de veículos para o sentido Rio Vermelho. Este bloqueio será temporário e deve durar dez dias. Como alternativa, os condutores que estão no sentido Dique do Tororó poderão fazer o contorno no acesso que fica em frente ao supermercado Carrefour (antigo Bompreço) ou em frente à Perini.