Trecho do metrô entre Pirajá e Campinas terá operação temporariamente suspensa

A operação do metrô no trecho Pirajá x Campinas será suspensa na próxima quinta-feira (7). A medida é para que testes de segurança e operação da Estação Águas Claras sejam realizados. A suspensão permanecerá até o próximo domingo (10).



A estação de metrô Campinas, na Brasilgás, estava em operação assistida, com passagens eram gratuitas, até Pirajá.



As obras da nova estação já foram concluídas e os testes vão garantir uma operação e transporte de passageiros de uma forma 100% segura e rápida.