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Três enfermeiras são agredidas por acompanhante de paciente em hospital de Salvador

Coren-BA diz que agressão ocorreu em contexto de sobrecarga de trabalho e número reduzido de profissionais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:36

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Hospital Eládio Lasserre Crédito: Divulgação/Sesab

Três enfermeiras foram agredidas por uma acompanhante de uma paciente no Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras II, no subúrbio de Salvador. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (7).

De acordo com informações do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), o ato de violência ocorreu quando as três profissionais desempenhavam as funções assistenciais na unidade de saúde.

Em nota, o Coren-BA informou que a agressão ocorreu em contexto de sobrecarga de trabalho e número reduzido de profissionais de enfermagem na unidade, o que impactava diretamente no tempo de espera e na dinâmica do atendimento.

"O Coren-BA reforça que nenhuma circunstância justifica qualquer tipo de agressão contra profissionais de saúde. A violência nos serviços de saúde é inaceitável e precisa ser combatida com rigor, garantindo segurança e condições dignas de trabalho para aqueles que estão na linha de frente do cuidado", diz trecho da nota.

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O Hospital Eládio Lasserre é uma unidade administrada pelo Governo da Bahia. Ele realiza atendimentos de média complexidade, atuando nas especialidades de Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia Geral, Ortopedia e Cuidados Prolongados.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Tags:

Bahia Salvador

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