Ufba celebra 77 anos de fundação e 200 anos de independência da Bahia

O I Encontro Nacional de Cultura e Arte nas Universidades Federais Brasileiras será realizado na Universidade Federal da Bahia (Ufba), entre os dias 03 a 05 de julho. O evento vai celebrar os 77 anos da UFBA e os 200 anos de independência do Brasil na Bahia.



A programação vai reunir representantes de instituições de ensino superior, entidades do campo artístico-cultural e representantes dos órgãos de cultura dos governos federais, estaduais e municipais, para discutir as múltiplas possibilidades de institucionalização da gestão das ações de cultura e arte no âmbito das universidades, buscando ampliar sua contribuição para o campo cultural e artístico brasileiro e global, estreitando laços entre universidades, governos e setores sociais, com seus respectivos agentes, comunidades e territórios.