ENCONTRO

Cresci e Sebrae realizam 5ª edição do Saber Imobiliário

Evento é gratuito, vai celebrar a profissão do corretor de imóveis e terá certificado

Da Redação

Publicado em 15 de junho de 2024 às 15:30

Evento será realizado entre 18 e 20 de junho Crédito: Divulgação

Nos dias 18, 19 e 20 de Junho o Sistema Cofeci-Creci e o Sebrae se reúnem para a 5ª edição do Saber Imobiliário. O evento será gratuito, terá certificado e os encontros serão on-line, sempre das 19h30 às 21h30. Os organizadores afirmam que o corretor de imóveis vai além de fechar negócios e que a profissão exige não apenas habilidades técnicas, mas também empatia, dedicação e visão. As inscrições podem ser feitas no site: https://projetosaberimobiliario.com.br

No primeiro dia do Saber Imobiliário, o corretor de imóveis Ricardo Martins fará uma apresentação sobre “O Poder da Persuasão". No segundo dia, Marta Faustino, CEO do DTB Group vai discursar sobre Mercado Internacional. Ela é pioneira na integração entre corretores brasileiros e Realtors® nos EUA, com 19 anos de experiência no mercado americano.