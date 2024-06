ESPORTE

Arena esportiva é inaugurada em São Cristóvão

Moradores do bairro de São Cristóvão se reuniram na tarde deste sábado (15) para acompanhar a entrega da Arena Planeta. São 21,7 mil metros quadrados de área, localizada entre as ruas São Cristóvão e São Francisco, a região, anteriormente denominada Planeta dos Macacos, passou por uma urbanização completa, transformando o local num moderno complexo de lazer e esporte.

“A Arena Planeta fica na entrada da cidade. Então, quem vier do litoral, quem vier da Via Parafuso, quem vier pelo ar, vai ver este grande equipamento público. Nós estamos entregando o campo de grama sintética de número 49 de Salvador, mas este é muito mais do que um campo. É um complexo esportivo, onde nos preocupamos com os mínimos detalhes”, disse no discurso.