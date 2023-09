UFSB e Ifba ofertam 25 vagas para mestrado em Ciências Ambientais em Porto Seguro

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e o Instituto Federal da Bahia (Ifba) lançaram edital de seleção para preencher 25 vagas no mestrado acadêmico do Programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA), que é ofertado de forma associativa pelas duas instituições na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia.



Para participar do processo seletivo, é preciso possuir diploma de curso superior concluído em qualquer área do conhecimento, reconhecido pelo Ministério da Educação. As inscrições acontecem entre 22 de setembro e 4 de outubro, exclusivamente por meio digital, com uma taxa de R$ 100. Os candidatos podem solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 15 e 19 de setembro, conforme o cronograma do edital.