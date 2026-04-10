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Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Defesa Civil de Salvador divulgou previsão nesta sexta-feira (10); confira

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 13:57

O Farol da Barra reabre para visitação a partir da sexta-feira (13). O espaço estava fechado ao público por conta da pandemia.
Confira como ficará o tempo no final de semana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta sexta-feira (10), o aviso meteorológico com a previsão do tempo para o final de semana na capital baiana. Deve fazer sol durante a maior parte dos dias, mas há previsão de chuva fraca a moderada. 

Entre esta sexta-feira (10) e sábado (11), a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme na maior parte do tempo. Há possibilidade de 40% de chuva fraca devido aos ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico, conforme divulgado pela Codesal. As temperaturas variam entre 24 ºC e 33 ºC 

Confira opções de passeios panorâmicos, inclusive de helicóptero, em Salvador

A Decolar.com aparece como a alternativa de menor preço entre as opções disponíveis. Apesar de não ser um voo de helicóptero, o passeio oferece uma experiência panorâmica completa pela cidade, combinando deslocamento guiado e paradas estratégicas em pontos turísticos. por Fotos Públicas/Reprodução
O roteiro inclui Elevador Lacerda, Mercado Modelo, Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, Forte de Monte Serrat, Dique do Tororó e Arena Fonte Nova. O pacote está em promoção, saindo de R$ 145 por R$ 109, com embarque em hotéis selecionados, sendo a porta de entrada mais acessível para quem deseja conhecer Salvador sob uma perspectiva panorâmica. por Lucas Moura/ Secom
A Helimotors oferece passeios panorâmicos de helicóptero em pontos da orla de Salvador, como o Jardim de Alah, com valores a partir de R$ 160 por pessoa. Os voos são curtos e permitem a visualização aérea da faixa litorânea da capital. A empresa também disponibiliza filmagens e fotos aéreas, cobradas à parte. As operações ocorrem principalmente nos fins de semana e em períodos de maior fluxo turístico. por Arquivo/CORREIO
A Bahia Terra Turismo oferece passeios panorâmicos privativos de helicóptero, voltados para quem busca exclusividade. Os roteiros sobrevoam a orla marítima, a Baía de Todos-os-Santos e monumentos históricos como Pelourinho, Igreja do Bonfim, Farol da Barra e Forte de São Marcelo.Os valores variam conforme o trajeto:Roteiro Farol da Barra (10 minutos): R$ 4.475Roteiro Baía de Todos-os-Santos (15 minutos): R$ 6.750Os preços são válidos para grupos de até quatro pessoas, com saída do hangar da Henrimar Aviations. por Marina Silva/CORREIO
Embarque Oficial: voos compartilhadosA Embarque Oficial opera voos panorâmicos compartilhados, com atuação em diversos destinos do Brasil. Em Salvador, os pacotes incluem sobrevoos pelo Farol da Barra e pela Baía de Todos-os-Santos.Pacote Farol da Barra: de 8 a 10 minutos de voo — R$ 895 por passageiroPacote Baía de Todos-os-Santos: de 12 a 15 minutos — R$ 1.350 por passageiroAs aeronaves decolam com, no mínimo, quatro passageiros. por Divulgação/Grupo Fasano
Helix Turismo / Henrimar: voos privados sob reservaA Helix Turismo, em parceria com a Henrimar Aviations, atua com reservas online para voos compartilhados ou privativos. Um dos destaques é o voo privado sobre o Farol da Barra, com duração aproximada de 10 minutos.O valor informado é de R$ 720, com possibilidade de parcelamento, ou R$ 3.980 no Pix, a depender do modelo de contratação. A empresa adota regras específicas de check-in, cancelamento e horário de chegada ao hangar. por Divulgação
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A Decolar.com aparece como a alternativa de menor preço entre as opções disponíveis. Apesar de não ser um voo de helicóptero, o passeio oferece uma experiência panorâmica completa pela cidade, combinando deslocamento guiado e paradas estratégicas em pontos turísticos. por Fotos Públicas/Reprodução

No domingo (12), a chance de precipitação aumenta para 80% devido a presença de um cavado, que manterá o tempo instável, favorecendo o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuva de intensidade fraca a moderada.

Cavado é o nome usado para descrever as correntes de vento no céu que ajudam a formar as nuvens de tempestade. Os termômetros devem marcar temperaturas entre 23 ºC e 29 ºC. 

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