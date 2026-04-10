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Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Defesa Civil de Salvador divulgou previsão nesta sexta-feira (10); confira

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 13:57

Confira como ficará o tempo no final de semana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta sexta-feira (10), o aviso meteorológico com a previsão do tempo para o final de semana na capital baiana. Deve fazer sol durante a maior parte dos dias, mas há previsão de chuva fraca a moderada.

Entre esta sexta-feira (10) e sábado (11), a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme na maior parte do tempo. Há possibilidade de 40% de chuva fraca devido aos ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico, conforme divulgado pela Codesal. As temperaturas variam entre 24 ºC e 33 ºC

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No domingo (12), a chance de precipitação aumenta para 80% devido a presença de um cavado, que manterá o tempo instável, favorecendo o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuva de intensidade fraca a moderada.