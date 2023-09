Van invade bar no Rio Sena e deixa homem e criança feridos

Um acidente aconteceu na noite do domingo (10), no bairro do Rio Sena, Subúrbio de Salvador. Uma van invadiu um bar e atropelou um homem e uma criança de três anos. O motorista também ficou ferido e sofreu tentativa de linchamento.



O fato aconteceu na Rua Direta de Rio Sena. Antes de parar no bar, o veículo veio pela rua e atingiu pelo menos um outro carro no caminho. O impacto da batida destruiu parte do muro e atingiu mesas do bar. Um homem e uma criança ficaram feridos - eles seriam pai e filho.