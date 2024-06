POLÍTICA

Vereador diz que se reuniu com Executiva do PT e não será retaliado pelo partido

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) criticou Tiago Ferreira e sugeriu ser a favor de uma penalização ao correligionário

O vereador de Salvador, Tiago Ferreira (PT), disse que se reuniu, nesta terça-feira (18), com a Executiva Municipal do partido e não será retaliado. Depois do petista aparecer em um evento com o prefeito Bruno Reis (União Brasil), a sigla avaliou punir o legislador municipal.

Nesta terça, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) criticou o vereador e sugeriu ser a favor de uma penalização ao correligionário. “É uma decisão do partido . Eu não interfiro dessa forma. Acho que é ruim ter uma disputa neste momento municipal e ter um militante, vereador, dentro de um ambiente que não comporta. Uma coisa é quando é uma agenda institucional, que a gente até entende a presença de um vereador. É para uma entrega, mas os exageros às vezes comprometem a postura de quem é filiado e quem é militante. Tem as regras do partido, e o diretório municipal tratará disto”, declarou o chefe do Palácio de Ondina.

Segundo Tiago Ferreira, ele explicou à Executiva Municipal que participou de um ato institucional na quinta-feira (13) da semana passada. “Não existe essa possibilidade (de punição). Fui hoje para uma reunião da Executiva, e expliquei que estava em um evento institucional, de um projeto de minha indicação de um restaurante popular. Eu não estava no palanque. Já fiz meus esclarecimentos, e os membros da Executiva compreenderam. Tive também o apoio da maioria dos colegas para continuar como líder do partido na Câmara de Vereadores”, ressaltou ao CORREIO.

O vereador ainda disse que o governador “pode não ter entendido” sobre a sua participação no evento e por isso o criticou. “Ao mesmo tempo que ele diz que não comporta (minha presença no ato). Ele diz que comportaria se fosse um ato institucional. Mas foi um ato institucional. Eu deixei claro. Talvez, isso ocorreu por eu ter sido carregado, mas não foi algo que planejei, de ser carregado .Foi o povo que me carregou”, declarou.

Tiago Ferreira fez questão de salientar que a sua presença no ato não foi para “descredibilizar” o apoio de sua sigla ao vice-governador e pré-candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior (MDB). O emedebista sofre resistência de militantes do PT, que já declararam, inclusive, apoio ao pré-candidato do PSOL, Kleber Rosa.