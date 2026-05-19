TRECHO NA BAHIA

Viaduto do CIA, na BR-324, será interditado a partir desta terça (19)

Intervenções ocorrerão em alças do entroncamento com a BA-526

Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:38

Viaduto do CIA, na BR-324, será interditado a partir desta segunda (19) Crédito: Google Street View

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que realizará intervenções noturnas nas alças do Viaduto do CIA, localizado no entroncamento da BR-324 com a BA-526, ligação CIA–Aeroporto, a partir da noite desta terça-feira (19).

Os serviços serão executados sempre no período noturno, das 21h às 5h do dia seguinte, com liberação total do tráfego durante o período diurno, visando minimizar impactos na mobilidade dos motoristas.

auto-upload Crédito: auto-upload

As intervenções ocorrerão de forma sequencial nas quatro alças do viaduto, com previsão estimada de duração entre cinco e seis dias. Segundo o DNIT, o cronograma poderá sofrer alterações em razão das condições climáticas, operacionais e de segurança viária.

A programação inicial prevê:

• 19/05 — Alça 608 A: acesso da BR-324, sentido Salvador → Feira de Santana, para Lauro de Freitas/Aeroporto;

• 20/05 — Alça 607 A: acesso da BR-324, sentido Feira de Santana → Salvador, para Porto de Aratu;

• 21/05 — Alça 607 B: acesso da BR-324, sentido Feira de Santana → Salvador, para Lauro de Freitas/Aeroporto;

• 22/05 — Alça 608 B: acesso da BR-324, sentido Salvador → Feira de Santana, para Porto de Aratu/Retorno.

Confira os radares espalhados na BR-324 1 de 15

Durante cada etapa, a respectiva alça ficará temporariamente interditada. Os demais acessos permanecerão funcionando normalmente, conforme a sinalização implantada no local.