Violência em São Cristóvão: homens ateiam fogo em ônibus após mortes no bairro

Ônibus foi incendiado na tarde de sábado (27)

Da Redação

Publicado em 28 de abril de 2024 às 14:35

Ônibus incendiado em São Cristóvão Crédito: Reprodução

O clima é de violência neste final de semana no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Dois jovens armados invadiram um ônibus, renderam o motorista e, logo depois, atearam fogo no veículo. O caso aconteceu na Avenida Aliomar Baleeiro, na tarde de sábado (28). Ninguém ficou ferido. No mesmo dia pela manhã, dois homens foram mortos durante uma troca de tiros no bairro, de acordo com a Polícia Militar.

Após os a morte dos suspeitos e o incêndio criminoso, o policiamento segue reforçado na localidade neste domingo (28). "De acordo com as primeiras informações, dois homens com camisas cobrindo o rosto e armados com pistolas interceptaram o coletivo, que circulava no antigo final de linha de São Cristóvão. Os passageiros conseguiram sair do veículo e ninguém ficou ferido", diz a Polícia Civil.

O Corpo de Bombeiros debelou as chamas e a Transalvador atuou na regulação do trânsito. A empresa OT Trans não informou qual era a linha do ônibus incendiado, mas confirmou que nenhum dos funcionários ou passageiros foram feridos na ação. Os suspeitos ainda não tinham sido localizados na tarde de domingo (28).

A ocorrência foi registrado no plantão da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), na noite de sábado (27), e as investigações terão continuidade na 12ª Delegacia Territorial de Itapuã. Laudos periciais vão colaborar com as apurações.

O policiamento segue intensificado com o guarnições da área, Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT – Atlântico) e Unidades Especializadas, segundo a Polícia Militar.

Morte de suspeitos

Dois homens foram mortos pela Polícia Militar em São Cristóvão, Salvador, na manhã de sábado (27), depois de uma troca de tiros, segundo informação da PM. Armas e drogas foram apreendidas no local da ocorrência, na Travessa Santo Agostinho.

Policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT – Atlântico) faziam patrulhamento preventivo na região quando avistaram um grupo armado. Ao notarem os PMs chegando, os homens saíram em fuga para várias direções diferentes. Eles iniciaram uma troca de tiros, diz a PM.