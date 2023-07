Agência dos EUA aprova medicamento para Alzheimer

A agência federal americana Food and Drugs Administration (FDA) deu aprovação completa para o Leqembi, tratamento para Alzhmeider da Biogen e da Eisai, nesta quinta-feira. Essa era uma etapa necessária para garantir que o medicamento consiga ser reembolsado pelo sistema de seguros de saúde do governo dos Estados Unidos, o Medicare. O medicamento custa cerca de US$ 26,5 mil para um suprimento anual de administração intravenosa a cada duas semanas.