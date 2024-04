LIVRE

Americano tem tumor removido do rosto e do pescoço após 16 anos

Um homem de 62 anos teve um tumor gigantesco removido do rosto e do pescoço após 16 anos de crescimento. O paciente, identificado apenas como Tim, de Scottsdale (Arizona, EUA), convivia com o tumor que pesava 2,5 quilos. As informações foram divulgadas pelo Extra.