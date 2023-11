Após retirar tumor cancerígeno, Preta Gil revela quando fará nova cirurgia

Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após realizar cirurgia para a retirada de um tumor que incluiu uma histerectomia total abdominal, Preta Gil passará por uma nova operação no final deste mês.



"Não tive alta, ainda tô em tratamento e tenho uma cirurgia no final do mês. Tenho um caminho pela frente. Voltei, pontualmente, em participações muito pequenas e ainda não voltei a fazer meus shows. Mas tô pronta pros próximos passos do tratamento, pra essa próxima cirurgia e encarando o que vier", explicou cantora em conversa com Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Preta ainda falou sobre o apoio da família nesse momento delicado. "O amor e o carinho que eu recebi deles, do meu filho, da minha neta, são muito especiais. Então, é isso: a gente é amor, eu sou feita de amor. Eu não só dou [amor], mas eu recebo na mesma proporção ou até mais do que eu dou, eu recebo", afirmou.

No início do mês passado, nas redes sociais, a artista contou que a próxima etapa para sua recuperação será a retirada da bolsa de ileostomia, que ajuda as fezes não cruzarem com o intestino, e reconstrução do trato intestinal.

"A minha segunda cirurgia é para retirar a bolsa e reconstruir o meu trato intestinal. Essa cirurgia é mais simples, mas minha recuperação no pós também é delicada e requer muita dedicação", explicou a artista em seu Instagram.

Preta contou que retirou praticamente todo o seu reto — onde estava o tumor cancerígeno — na primeira cirurgia. "Na minha primeira cirurgia foi retirado o meu reto, o meu tumor era no reto. Não tenho mais o reto, então as fezes saem do intestino direto para o esfíncter. Isso requer fisioterapia, uma dedicação minha, dos médicos, enfermeiros, técnicos, para que eu possa ter esse controle o mais rápido possível. Tanto de expulsar quanto de segurar as fezes", prosseguiu.

A filha de Gilberto Gil afirmou que teve muita dificuldade em aceitar o uso da bolsa de ileostomia, mas repensou após ouvir relatos de pessoas que também usam. "No começo, quando falaram que eu ia usar a bolsa, eu fiz um drama. Quando eu saí da cirurgia, eu fiquei estranhando. E de repente eu comecei a entender, ver e ouvir historias, de como a bolsa salvou vidas. Pessoas que poderiam morrer de câncer ou usar a bolsa", disse.