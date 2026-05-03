FALÊNCIA

Após 34 anos, companhia aérea encerra operações em país: 'Imediatamente'

Encerramento ocorre após falência, fracasso em negociação com governo e colapso financeiro que vinha se agravando nos últimos anos

Carol Neves

Publicado em 3 de maio de 2026 às 06:02

Avião no ar Crédito: Shutterstock

A Spirit Airlines, companhia aérea de baixo custo que vinha enfrentando um processo de recuperação judicial e sucessivas tentativas de reestruturação financeira, anunciou neste sábado (2) o cancelamento de todos os seus voos e o encerramento imediato das operações. “Todos os voos da Spirit foram cancelados e os passageiros da Spirit não devem se dirigir ao aeroporto”, informou a empresa em comunicado divulgado na madrugada.

A decisão ocorre após uma reunião do conselho realizada na sexta-feira (1º) terminar sem acordo para um plano de salvamento, segundo uma fonte ouvida pela agência Reuters. Até as últimas horas, ainda havia expectativa de que um desfecho pudesse evitar o fechamento definitivo da companhia.

Spirit Airlines já entrou com pedido de falência duas vezes 1 de 5

O colapso encerra um período de forte instabilidade da empresa, que havia entrado com dois pedidos de recuperação judicial em um intervalo de um ano, após não conseguir estabilizar suas finanças mesmo com reorganizações internas e tentativas frustradas de fusão com outras companhias aéreas. A companhia vinha tentando cortar custos e se adaptar à queda na demanda por viagens e ao aumento de despesas operacionais.

O fechamento deve resultar em milhares de demissões e ocorre em meio à pressão sobre o setor aéreo de baixo custo, impactado pela alta no preço do combustível de aviação durante o conflito com o Irã, iniciado há dois meses.