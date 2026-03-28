Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Às vésperas da Páscoa, Nestlé denuncia roubo de mais de 400 mil barras de KitKat

Carga com 12 toneladas desapareceu durante transporte na Europa e ainda não foi localizada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 09:24

KitKat
KitKat Crédito: Mehaniq / Shutterstock.com

A Nestlé denunciou o roubo de um carregamento com 413.793 barras de KitKat na Europa e alertou para o risco de desabastecimento do produto às vésperas da Páscoa. De acordo com a empresa, a carga, que somava cerca de 12 toneladas, desapareceu na semana passada durante o transporte entre centros de produção e distribuição. O caminhão havia saído do centro da Itália com destino à Polônia, mas não chegou ao local previsto.

"Um caminhão que transportava 413.793 unidades de sua nova linha de chocolates foi roubado durante o transporte na Europa", informou a marca em comunicado. Até o momento, o veículo e a mercadoria não foram localizados.

Pavê de chocolate econômico

Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
1 de 10
Pavê de chocolate econômico por Reprodução

A empresa afirmou que está trabalhando em conjunto com autoridades locais e parceiros da cadeia logística para investigar o caso.

Em tom irônico, um porta-voz comentou: "Sempre incentivamos as pessoas a fazer uma pausa com KitKat", acrescentando que os responsáveis pelo crime "levaram a mensagem ao pé da letra e 'fizeram uma pausa' com mais de 12 toneladas do nosso chocolate".

A Nestlé também alertou para possíveis impactos no abastecimento. "O roubo pode provocar escassez de KitKats" e consumidores "podem ter dificuldade para encontrar seus chocolates favoritos antes da Páscoa", destacou.

Quanto o preço de cada ovo de chocolate aumentou?

Lacta Sonho de Valsa de 277g: era R$ 45,00 e agora custa R$  56,99. Aumento de  26,64% por Reprodução
Garoto Crocante de 227g: era R$48,00 e agora custa R$ 59,99. Aumento de 24,98% por Reprodução
Ferrero Rocher de 225g.  Era R$ 48,00 e agora custa R$ 59,99. Aumento de 7,47% por Reprodução
Arcor Tortuguita Baunilha de 120g foi o único cujo preço recuou. Custava R$ 43,00 e agora sai por R$  42,99 por Reprodução
Ferrero Rocher Caixa 137,5g.  Era R$ 60 para R$ 69,99. Aumento de 16,65% por Reprodução
Ovo LaCreme Mezzo de 200g. Era R$ 54,99 e este ano custa 59,99. Aumento de  9,09% por Reprodução
Ovo de Páscoa Recheado LaCreme ao Leite, de 400g. Era R$ 119,99 e agora custa 129,99. Aumento de  8,33% por Reprodução
Garoto Baton de 204g. Custa R$  69,99. Aumentou 16,65% por Reprodução
Kinder Maxi Natoons de 150g. Custava R$ 97,00 e agora custa R$ 104,99. Aumento de 8,24% por Reprodução
Lacta Oreo Tripla Camada de 320g. O preço era R$ 90,00 e agora é R$ 99,99. Aumento de 11,10% por Reprodução
Nestlé Galak de 199g. Custava R$ 49,00 e agora custa R$  59,99. Aumento de  22,43% por Reprodução
Nestlé Crunch de 205g. Custava R$ 50,00 e agora está por R$59,99. Aumento de  19,98% por Reprodução
Nestlé Alpino de 349,5g. Preço aumentou de R$ 68,00 para R$ 83,99, o equivalente 23,51% por Reprodução
Nestlé Surpresa de 204g. Custava R$ 60,00 e hoje custa R$ 69,99. Aumento de  22,43% por Reprodução
1 de 14
Lacta Sonho de Valsa de 277g: era R$ 45,00 e agora custa R$  56,99. Aumento de  26,64% por Reprodução

A companhia ainda chamou atenção para o risco de os produtos roubados serem vendidos em canais não oficiais no mercado europeu. Segundo a marca, é possível identificar essas unidades por meio dos códigos de lote, que permitem rastrear a origem e comunicar irregularidades. "Se for encontrada uma correspondência, o sistema fornecerá instruções claras sobre como alertar a KitKat, que então compartilhará as provas de forma adequada".

Tags:

Chocolate Páscoa

Mais recentes

Imagem - Protesto contra Donald Trump leva americanos às ruas de várias cidades dos Estados Unidos

Protesto contra Donald Trump leva americanos às ruas de várias cidades dos Estados Unidos
Imagem - Nova variante da Covid é confirmada em 23 países

Nova variante da Covid é confirmada em 23 países
Imagem - Jovem de 25 anos consegue direito à eutanásia após dois anos de luta na Justiça

Jovem de 25 anos consegue direito à eutanásia após dois anos de luta na Justiça

MAIS LIDAS

Imagem - Rede de supermercados anuncia reabertura de unidade em Salvador com promoções
01

Rede de supermercados anuncia reabertura de unidade em Salvador com promoções

Imagem - Agora vai! Peixes, Aquário e Touro mudam rumo profissional a partir deste sábado (28 de março)
02

Agora vai! Peixes, Aquário e Touro mudam rumo profissional a partir deste sábado (28 de março)

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2990, deste sábado (28); prêmio é de R$ 40 milhões
03

Resultado da Mega-Sena 2990, deste sábado (28); prêmio é de R$ 40 milhões

Imagem - Caminhada ou musculação? Veja quando o aeróbico é a melhor escolha para começar
04

Caminhada ou musculação? Veja quando o aeróbico é a melhor escolha para começar