CHOCOLATE

Às vésperas da Páscoa, Nestlé denuncia roubo de mais de 400 mil barras de KitKat

Carga com 12 toneladas desapareceu durante transporte na Europa e ainda não foi localizada

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 09:24

KitKat Crédito: Mehaniq / Shutterstock.com

A Nestlé denunciou o roubo de um carregamento com 413.793 barras de KitKat na Europa e alertou para o risco de desabastecimento do produto às vésperas da Páscoa. De acordo com a empresa, a carga, que somava cerca de 12 toneladas, desapareceu na semana passada durante o transporte entre centros de produção e distribuição. O caminhão havia saído do centro da Itália com destino à Polônia, mas não chegou ao local previsto.

"Um caminhão que transportava 413.793 unidades de sua nova linha de chocolates foi roubado durante o transporte na Europa", informou a marca em comunicado. Até o momento, o veículo e a mercadoria não foram localizados.

Pavê de chocolate econômico 1 de 10

A empresa afirmou que está trabalhando em conjunto com autoridades locais e parceiros da cadeia logística para investigar o caso.

Em tom irônico, um porta-voz comentou: "Sempre incentivamos as pessoas a fazer uma pausa com KitKat", acrescentando que os responsáveis pelo crime "levaram a mensagem ao pé da letra e 'fizeram uma pausa' com mais de 12 toneladas do nosso chocolate".

A Nestlé também alertou para possíveis impactos no abastecimento. "O roubo pode provocar escassez de KitKats" e consumidores "podem ter dificuldade para encontrar seus chocolates favoritos antes da Páscoa", destacou.

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