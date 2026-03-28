Às vésperas da Páscoa, Nestlé denuncia roubo de mais de 400 mil barras de KitKat

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Giuliana Mancini
Publicado em 28 de março de 2026 às 09:24
A Nestlé denunciou o roubo de um carregamento com 413.793 barras de KitKat na Europa e alertou para o risco de desabastecimento do produto às vésperas da Páscoa. De acordo com a empresa, a carga, que somava cerca de 12 toneladas, desapareceu na semana passada durante o transporte entre centros de produção e distribuição. O caminhão havia saído do centro da Itália com destino à Polônia, mas não chegou ao local previsto.
"Um caminhão que transportava 413.793 unidades de sua nova linha de chocolates foi roubado durante o transporte na Europa", informou a marca em comunicado. Até o momento, o veículo e a mercadoria não foram localizados.
Pavê de chocolate econômico
A empresa afirmou que está trabalhando em conjunto com autoridades locais e parceiros da cadeia logística para investigar o caso.
Em tom irônico, um porta-voz comentou: "Sempre incentivamos as pessoas a fazer uma pausa com KitKat", acrescentando que os responsáveis pelo crime "levaram a mensagem ao pé da letra e 'fizeram uma pausa' com mais de 12 toneladas do nosso chocolate".
A Nestlé também alertou para possíveis impactos no abastecimento. "O roubo pode provocar escassez de KitKats" e consumidores "podem ter dificuldade para encontrar seus chocolates favoritos antes da Páscoa", destacou.
Quanto o preço de cada ovo de chocolate aumentou?
A companhia ainda chamou atenção para o risco de os produtos roubados serem vendidos em canais não oficiais no mercado europeu. Segundo a marca, é possível identificar essas unidades por meio dos códigos de lote, que permitem rastrear a origem e comunicar irregularidades. "Se for encontrada uma correspondência, o sistema fornecerá instruções claras sobre como alertar a KitKat, que então compartilhará as provas de forma adequada".