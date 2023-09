Brasileiro condenado por matar ex-namorada foge da cadeia após pegar perpétua

Condenado à prisão perpétua por ter matado a ex-namorada nos Estados Unidos, Danilo Souza Cavalcante fugiu da cadeia, segundo um comunicado divulgado pelo condado de Chester, na Pensilvânia. O caso foi exposto nesta quinta-feira (31) com fotos do brasileiro espalhado pelo estado. Ele matou a maranhense Débora Evangelista Brandão, em abril de 2021. Na época, a vítima tinha 34 anos e foi morta a facadas. Ela morava com os dois filhos, que presenciaram o crime.

De acordo com o G1, pelo paradeiro do brasileiro, as autoridades norte-americanas estão oferecendo US$ 5 mil (quase R$ 25 mil). Danilo fugiu na manhã desta quinta-feira (31), e é considerado como "extremamente perigoso".