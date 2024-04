ACIDENTE

Caminhão com milhares de salmões tomba e peixes conseguem 'fugir'

O acidente que ocorreu em Oregon, Estados Unidos, levou cerca de 77 mil salmões a um novo rumo após caírem em um riacho próximo ao trajeto

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 10 de abril de 2024 às 21:29

Um caminhão-tanque cheio de salmões capotou em Oregon, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/ Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Oregon

Um caminhão-tanque que transportava cerca de 100 mil salmões jovens (da espécie Oncorhynchus tshawytscha) sofreu um acidente em Oregon, EUA. O que poderia ser uma tragédia aos animais, acabou se tornando uma “fuga” digna de filme.

O local da ocorrência era próximo de um afluente do rio Grande Ronde, conhecido como Lookingglass Creek, e cerca de 77 mil destes peixes tiveram a sorte de cair na água e seguir com vida.

As autoridades do Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Oregon (ODFW) e os membros da tribo Nez Percé, que auxiliaram durante o episódio, contam que outros 25 mil salmões não tiveram tanta sorte. Suas carcaças, já sem vida, foram recuperadas tanto no caminhão-tanque quanto na margem do rio. O motorista teve ferimentos leves, segundo a secretaria.

O acidente ocorreu em 29 de março no nordeste do Oregon, de acordo com um comunicado à imprensa do ODFW. “O acidente ocorreu em uma curva fechada, com o caminhão de 17 metros rolando para o lado do passageiro, derrapando na calçada e depois caindo sobre um aterro rochoso, fazendo-o rolar para o teto”, aponta o órgão.

Espera-se que os filhotes que acabaram no Lookingglass Creek cheguem ao rio Grande Ronde, subam os rios Snake e Columbia e, eventualmente, cheguem ao Oceano Pacífico, disseram as autoridades ao The New York Times.

Qual era o destino dos peixes?

Os salmões da espécie que estavam sendo transportados são criados no incubatório Lookingglass e seriam transportados e liberados em Imnaha, para ajudar a combater as ameaças à população de salmões local. “A população de salmão Chinook da nascente do rio Imnaha depende de incubatórios para sustentar seus números”, explicou à CNN Seth White, professor do departamento de Pesca, Vida Selvagem e Ciências da Conservação da Oregon State University e diretor do incubatório.

Os filhotes perdidos representam cerca de 20% do total que será solto neste ano. Os gestores das pescas locais esperam ver cerca de 500 a 900 peixes adultos a menos regressando durante os anos de 2026 e 2027 devido à perda.

Como será o destino dos peixes que se salvaram

Ainda segundo o especialista na área, os peixes que conseguiram se salvar do acidente deverão se readaptar bem ao novo habitat. “Em muitos aspectos, o salmão é muito resistente e é por isso que sobreviveu durante milênios em uma parte geologicamente ativa do mundo”, disse ele à CNN.