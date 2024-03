LITERALLY ANYBODY ELSE

Candidato à presidência dos EUA muda o próprio nome para "Literalmente Qualquer Outro": "É um grito de guerra"

A mudança partiu do sentimento de indignação do homem com o atual cenário das eleições do próprio país

Jornal O Povo

Publicado em 28 de março de 2024 às 19:37

Anteriormente conhecido como Dustin Ebey, o veterano do Exército dos Estados Unidos e professor de matemática no Texas mudou legalmente o próprio nome para Literally Anybody Else (“Literalmente Qualquer Outro”, em português).

A decisão do homem, de acordo com ele, é um ato de protesto pelo descontentamento com os atuais candidatos à presidência dos Estados Unidos. Ele anunciou ainda que concorrerá à vaga na Casa Branca neste ano e tirou a carteira de motorista para comprovar a mudança no nome.

Por que o homem decidiu mudar o próprio nome e se tornar candidato a presidente

Else, de 35 anos, disse à agência de notícias WFAA88 que decidiu mudar seu nome no início de 2024 e lançar sua candidatura à presidência do país. Sua motivação para entrar na corrida presidencial foi a insatisfação com os principais concorrentes: o democrata e atual presidente Joe Biden e o republicano Donald Trump, ex-presidente dos EUA.

“Trezentos milhões de pessoas podem fazer melhor”, diz ele ao se referir a esses nomes que disputam a vaga na Casa Branca. Ele complementa ainda que deveria haver alguma saída para pessoas que, como ele, estão insatisfeitas com a constante tomada de poder entre os dois partidos que, segundo ele, não traz qualquer benefício aos cidadãos.

Para consumar a própria candidatura, Else deve reunir, em uma petição, 113.151 assinaturas de eleitores do Texas que não votaram nas primárias de qualquer partido. "Eu não estou delirando. Isso será muito difícil de fazer, mas não é impossível”, esclarece.

O que motiva o homem a conquistar a candidatura à presidência dos EUA

“Literalmente Qualquer Outro não é apenas uma pessoa, é um grito de guerra”, escreve o candidato no próprio site da candidatura à presidência, no qual apresenta a justificativa para o desejo de participar da disputa eleitoral deste ano. Nele, ele convoca os eleitores a aderirem à ideia de haver uma terceira opção no pleito.

Ainda na página da web, Else faz questão de ressaltar que “durante muito tempo, os americanos foram vítimas de os seus partidos políticos colocarem a lealdade partidária acima da governação”.