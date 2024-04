ORIENTE MÉDIO

Hamas revisa proposta israelense de cessar-fogo, enquanto possível ofensiva em Rafah se aproxima

O Hamas disse no sábado, 27, que está revisando uma nova proposta israelense de cessar-fogo em Gaza, enquanto o Egito intensifica esforços para intermediar um acordo para encerrar a guerra e evitar uma possível ofensiva terrestre israelense na cidade de Rafah, no sul de Gaza.

O alto funcionário do Hamas, Khalil al-Hayya, disse que o grupo militante palestino avalia a proposta de Israel e que, "após a conclusão de seu estudo, apresentará sua resposta". Ele não deu detalhes sobre a oferta israelense, mas disse que era uma resposta a uma proposta do Hamas de duas semanas atrás. As negociações neste mês se concentraram em uma proposta de cessar-fogo de seis semanas e na libertação de 40 reféns civis e doentes em troca de centenas de prisioneiros palestinos nas prisões israelenses.

A declaração do Hamas veio horas depois que uma delegação egípcia concluiu uma visita a Israel, onde discutiu uma "nova visão" para um cessar-fogo prolongado em Gaza, segundo um oficial do Egito, que falou sob a condição de anonimato. Não ficou imediatamente claro se a mais recente resposta de Israel ao Hamas sobre um cessar-fogo estava diretamente relacionada à visita a Tel Aviv por mediadores egípcios.

As discussões entre autoridades egípcias e israelenses se concentraram na primeira etapa de um plano em várias fases que incluiria uma troca limitada de reféns mantidos pelo Hamas por prisioneiros palestinos, e o retorno de um número significativo de palestinos deslocados para suas casas no norte de Gaza "com mínimas restrições", disse o oficial egípcio. Os mediadores trabalham em um compromisso que atenderá à maioria das principais demandas de ambas as partes, o que poderia abrir caminho para negociações contínuas com o objetivo de um acordo maior para encerrar a guerra, disse o oficial.