VEJA VÍDEO

Nave registra imagem detalhada da coroa solar, que chega a 1 milhão de graus

O registro ocorreu em 27 de setembro de 2023, quando o equipamento estava a um terço da distância entre a Terra e o Sol

Estadão

Publicado em 7 de maio de 2024 às 14:53

Nave registra imagem detalhada da coroa solar, que chega a 1 milhão de graus Crédito: Reprodução

Uma vídeo registrado por uma nave espacial da Agência Espacial Europeia (ESA) exibe com detalhes as mudanças na paisagem do Sol. O equipamento filmou a transição da atmosfera mais próxima da superfície do astro até a camada mais externa, a coroa solar, centenas de vezes mais quente.

O registro ocorreu em 27 de setembro de 2023, quando o equipamento Imager Extreme Ultraviolence (EUI), abordo da nave Solar Orbiter, estava a um terço da distância entre a Terra e o Sol. Alguns dias depois, em 7 de outubro, a nave chegou ainda mais perto do astro, a 43 milhões de quilômetros de distância.

No vídeo, as regiões mais quentes chegam a medir um milhão graus Celsius. O material mais frio escurece à medida em que absorve radiação.

O vídeo mostra o "musgo" da coroa solar (do inglês, corona moss), que costuma aparecer ao redor da base de grandes laços da coroa, que estão muito quentes ou tênues para serem vistos com as configurações escolhidas para o instrumento.

As espículas (do inglês, spicules), exibidas logo após o musgo, são como agulhas de gás que alcançam uma altura de 10 mil km.

Por volta do segundo 22 do vídeo, é possível ver uma erupção de material frio no centro da imagem. Apesar da erupção parecer pequena em proporção ao Sol, na verdade ela é maior do que a Terra.