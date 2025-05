NEGÓCIOS

Quem é Nelson Tanure? Empresário baiano que fez oferta para comprar a Braskem

Sua reputação foi construída em torno da aquisição de empresas falidas ou endividadas, que ele tenta recuperar por meio de reestruturação financeira e novos investimentos.

“A Proposta está sujeita a avaliações e confirmações usuais em transações dessa natureza e segue sob análise da Novonor. Dentre outras condições às quais a Proposta está sujeita, destacam-se (i) o cumprimento das obrigações assumidas pela Novonor em relação à Petrobras no âmbito do Acordo de Acionistas da Braskem; e (ii) a conclusão de maneira satisfatória de negociações com os bancos detentores das alienações fiduciárias das ações da Braskem detidas indiretamente pela Novonor.”>

Atualmente, a Novonor (antiga Odebrecht) detém 38,3% do capital total e 50,1% das ações com direito a voto da Braskem, enquanto 36,1% e 47,0% está com a Petrobras e os 25,5% e 2,9% restantes está nas mãos de Outros, incluindo 27 ações PNA em tesouraria. No entanto, qualquer mudança no controle da companhia precisa ser negociada também com os principais bancos credores: Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e BNDES.>