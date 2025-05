EM PLENO DOMINGO

Tiroteio em praça da Pituba cria pânico e faz adultos e crianças se jogarem no chão

Segundo testemunhas, três homens estavam assaltando na praça Ana Lúcia Magalhães quando foram avistados por policiais

Um tiroteio quebrou a tranquilidade da Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, por volta das 11h30 da manhã deste domingo (25). De acordo com testemunhas, a praça estava cheia quando os disparos aconteceram e crianças e adultos se jogaram no chão e buscaram abrigo para se proteger.>

"Foi um tiroteio muito forte, todo mundo se jogou no chão. Os tiros não paravam. A gente começou a achar que eles iam matar as pessoas do chão, nos abraçamos com medo. Foram alguns minutos de tiros, muitos tiros. Quem estava de longe disse que contou mais de 20, mas para a gente que estava lá no chão parecia uma eternidade", revelou a jornalista e escritora Lina de Albuquerque, que estava caminhando e escrevendo no local.>