CRIME

Perseguição e disparos: tiroteio em atacado de Cajazeiras aterroriza clientes

Duas pessoas foram alvos de uma tentativa de homicídio

Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2025 às 08:01

Caso assustou clientes que estavam no local Crédito: Reprodução

Clientes de um mercado por atacado localizado no bairro de Cajazeiras, em Salvador, passaram por momentos de terror no fim da tarde de domingo (11). Isso porque houve um tiroteio no estacionamento do local após dois suspeitos balearem dois homens que estavam no mercado, que fica na Estrada do Coqueiro Grande. >

A reportagem teve acesso a um vídeo de um cliente, que ainda assustado, compartilhou o caso. “O maluco chegou aqui e deu uma chacoalhada em alguém aqui no Atacadão de Cajazeiras. Bala voou aqui, viu?”, afirmou o homem que se escondia na parte de trás do mercado após o tiroteio.>

Segundo informações iniciais, os dois suspeitos chegaram em uma moto e perseguiram um casal que também estava a bordo de uma motocicleta. Na ação, o homem que pilotava a morto foi baleado seis vezes enquanto a mulher não ficou ferida. No meio do tiroteio, um cliente que estava dentro do carro esperando pela esposa foi baleado de raspão. >

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso e disse que os dois baleados receberam atendimento médico. “No local, a guarnição foi informada de que dois homens foram feridos por disparos de arma de fogo. Uma vítima foi socorrida por populares para uma unidade de saúde da região e a outra buscou atendimento médico por meios próprios”, explicou a corporação. >