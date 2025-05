INUSITADO

Motociclista é multada por pilotar com cão em 'canguru': 'Não sabia que era ilegal'

Australiana prendeu animal ao próprio corpo em dispositivo semelhante ao de carregar bebês

Uma cena inusitada acabou rendendo uma multa para uma motociclista. Uma mulher de 35 anos foi parada pela polícia de Alexandra Headland (cidade em Queensland, na Austrália) após ser vista pilotando uma moto com um cão na sua frente. O animal estava preso ao corpo dela por um dispositivo semelhante ao "canguru", que é usado para carregar bebês.>

A motociclista disse à polícia que havia comprado o acessório em um site chinês e que acreditava que ele bastaria para atingir as exigências de segurança exigida para o transporte do cão. "Não sabia que era ilegal", afirmou, segundo o jornal The Sun. Ela não teve a identidade revelada.>