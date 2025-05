SAÚDE

Corrida de rua: veja cuidados para prevenir lesões no joelho

Febre mundial, esporte deve ser responsável por mais de 20 eventos em Salvador até o fim deste ano

Seja por esporte ou por lazer, as corridas de rua se tornaram uma febre em todo o planeta — no ano passado, foi a modalidade mais vezes registrada no Strava, plataforma de monitoramento de exercícios físicos. A prática, embora saudável, requer alguns cuidados, que vão desde o aquecimento à escolha de um tênis apropriado. >