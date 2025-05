CÃO DE SERVIÇO

Voo da TAP é cancelado após companhia aérea barrar embarque de cachorro

Passageira tinha ordem judicial para levar o animal na cabine

Um voo da TAP com 288 passageiros, que deveria sair do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) na tarde do último sábado (24) com destino a Lisboa, em Portugal, foi cancelado pela Polícia Federal após a companhia aérea se recusar a cumprir a decisão judicial. A empresa impediu o embarque de uma passageira com um cachorro de serviço no interior da cabine.>