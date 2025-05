CUIDADO

Como o estresse afeta a saúde da pele? Veja doenças que podem ser provocadas ou agravadas

Dermatologistas explicam conexão entre sistema nervoso e a pele, maior órgão do corpo humano

A veterinária Roberta Ferreira, de 28 anos, foi diagnosticada com dermatite seborreica no couro cabeludo. “É uma questão com a qual eu tenho que conviver. Eu sei que piora quando estou ansiosa. Quando ataca, eu faço o uso de um xampu especial, esse é o tratamento”, conta. >

Roberta diz que começou a perceber as conexões do seu estado emocional com a pele aos 20 anos. Ela havia ingressado há pouco na faculdade e teve que lidar por cerca de um mês com placas vermelhas que provocavam muita coceira. Anos depois, na residência, foi diagnosticada com petéquia, manchas vermelhas na pele causadas por rompimento de vasos sanguíneos. Foi ali, aos 25 anos, que começou a fazer acompanhamento com um psiquiatra para lidar com a ansiedade. >