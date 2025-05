INSEGURANÇA

'Eu achei que seria baleada', diz moradora que se jogou no chão para se proteger de tiroteio em praça da Pituba

Local estava cheio de adultos e crianças quando troca de tiros aconteceu, neste domingo (25)

Monique Lobo

Publicado em 25 de maio de 2025 às 18:23

Moradores se jogaram no chão para se proteger dos disparos Crédito: Lina de Albuquerque/Leitor CORREIO

Crianças brincavam com seus pais, pessoas faziam caminhada, tutores passeavam com seus cachorros e tudo estava como esperado em mais um domingo na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, quando o barulho de disparos cortou a tranquilidade de um dos locais mais procurados para atividades de lazer do bairro, neste domingo (25). >

Eram por volta de 11h30 quando a jornalista e escritora Lina de Albuquerque, que tinha ido caminhar e escrever na praça, precisou se jogar no chão para se proteger dos tiros. "Foi um tiroteio muito forte, todo mundo se jogou no chão. Os tiros não paravam. A gente começou a achar que eles iam matar as pessoas do chão, nos abraçamos com medo. Foram alguns minutos de tiros, muitos tiros. Quem estava de longe disse que contou mais de 20, mas para a gente que estava lá no chão parecia uma eternidade", revelou, ainda se recuperando do susto.>

"Eu nunca passei por isso na minha vida, estou até agora com as pernas bambas", acrescentou. >

Ao lado dela, se jogou no chão um casal que também fazia caminhada na praça. A mulher, que mora com a família no bairro há cinco anos e preferiu não se identificar, contou como foi o momento de terror que viveu ao lado do marido. >

"Você vê sua vida por um fio, você pensa que vai morrer. Eu achei que seria baleada porque os tiros eram muito próximos. E eu só consegui me abaixar no segundo ou terceiro disparo, porque fiquei em estado de choque", disse.>

Foi o grito do marido que a tirou do estado de choque e fez com que ela conseguisse se jogar no chão. "Eu ouvi o primeiro tiro e pensei que era uma bomba. Foi um som muito alto. Foi quando ouvi os gritos: 'polícia, polícia', e mais disparos. Foram vários. Meu esposo se jogou no chão e me disse: 'ele está vindo'. Eu me joguei com tudo, foi muito rápido", lembrou. >

Na queda, ela machucou a mão e o joelho e precisou ser atendida em um hospital. "Tive uma escoriação super profunda na mão, achei que tinha até quebrado alguma coisa. Como foi profunda, atingiu terminações nervosas e parte da musculatura". >

Moradora, que preferiu não se identificar, machucou a mãe o joelho ao se jogar no chão com o marido para se proteger Crédito: Linda de Albuquerque/Leitor CORREIO

Trauma>

As duas mulheres, assim como muitos moradores da região, tinham o hábito de frequentar a praça, especialmente no final de semana. Ambas foram categóricas em dizer que o local estava cheio, como de costume nos finais de semana. "Estava muito cheia [a praça], tinha crianças, teve uma moça com os filhos no chão, todos muito desesperados. Foi todo mundo para o chão, a praça inteira, foi surreal", disse Lina. >

O susto, no entanto, fez elas perderem a vontade de continuar frequentando. "Eu considerava um lugar seguro. Eu ia caminhar lá à noite, nunca vi nada. O meu lugar de lazer nos finais de semana era lá mesmo. Ia com amigos, parentes, mas hoje estou com medo, não sei se vou voltar lá tão cedo, eu estou traumatizada", revelou a jornalista e escritora, que mora na Barra e escolheu a praça como espaço de lazer justamente pela segurança. >

Segundo ela, um morador de um dos prédios em frente à praça Ana Lúcia Magalhães que estava no local durante o ocorrido relatou que pretende sair de lá. "Ele disse que não quer mais ficar lá, que quer vender e se mudar". >

A outra moradora, que preferiu não se identificar compartilhou o sentimento. "Me sinto muito insegura. Salvador está ficando muito instável em termo de segurança. Eu já fui assaltada, o bandido entrou no meu carro e levou celular e outros pertences. Eu ando com muito receio. Nunca poderia imaginar que aconteceria isso naquela praça, não sei quando vou conseguir voltar lá", afirmou. >

Praça é conhecida por abrigar muitas pessoas nos finais de semana Crédito: Lina de Albuquerque/Leitor CORREIO

Motivo dos disparos>

O que ainda não está claro é o que deu início ao tiroteio. Segundo Lina de Albuquerque, a informação que recebeu no local é de que três homens estavam assaltando as pessoas na praça. "Um senhor de meia idade do prédio branco em frente à praça disse que duas mulheres tiveram as correntes roubadas e também foram parar no chão", acrescentou. >

Ainda segundo ela, quando uma viatura da Polícia Militar (PM) chegou e percebeu os assaltos, agentes atiraram para cima para interromper os criminosos. Um deles foi baleado e capturado, os outros dois fugiram. >

Policiais militares chegaram ao local para atender a ocorrência Crédito: Lina de Albuquerque/Leitor CORREIO

Procurada, a PM informou apenas que agentes da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Padre Manoel Barbosa, nas imediações da Praça Ana Lúcia Magalhães. "No local, os militares confirmaram a presença de um homem ao solo, consciente, vítima de disparo de arma de fogo. O SAMU foi acionado e o homem socorrido para uma unidade de saúde".>

Questionada sobre quem teria feito o disparo que atingiu o homem citado, a corporação não respondeu. A PM também não informou a unidade de saúde para onde a pessoa foi encaminhada. >

Marcas de sangue ficam no passeio na praça Crédito: Lina de Albuquerque/Leitor CORREIO

Linda recordou também que uma tenente esteve no local e informou que se chamava Marivane e era a coordenadora da operação daquela investigação na 16ª Delegacia Territorial da Pituba, localizada na Avenida Magalhães Neto. A oficial informou a escritora que assaltos tinham se tornado mais frequentes na região. >

Outra versão, que circula em grupos de mensagens de moradores do bairro, é de que o tiroteio começou com uma tentativa de assalto em uma loja da rede Pague Menos, que fica bem em frente à praça. Em uma mensagem, um morador afirma que a mãe dele estava na farmácia e presenciou a tentativa de assalto. Ela teria saído correndo do local. Ainda de acordo com a mensagem, um policial civil à paisana teria reagido, o que deu início aos disparos. >

"Por sorte só o bandido foi atingido, mas andamos assustados o tempo inteiro", finalizou a mensagem. >

Procurada, a Polícia Civil (PC) informou que não localizou o registro desta ocorrência e sugeriu contatar a Polícia Militar. Também informou que não há registro do fato na 16ª DT/Pituba.>

A assessoria de comunicação da rede Pague Menos também foi procurada, mas não respondeu até o momento. O espaço segue aberto.>

Com o episódio, moradores foram informados pelo grupo de mensagens que a Guarda Municipal de Salvador (GCM) tinha enviado agentes para o local e que iria reforçar o atendimento no local. Procurada, a assessoria de comunicação da GCM confirmou que equipes já estavam reforçando as rondas no local e que a praça foi inserida no planejamento do patrulhamento da região. >

Rotina de tiroteios>

Até a última terça-feira (20), 659 tiroteios tinham sido registrado em Salvador e Região Metropolitana (RMS) só este ano, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado, que produz dados sobre violência armada. Neste período, 555 pessoas foram mortas nessas trocas de tiros e outras 123 ficaram feridas.>

No último dia 17, um recorde alarmante: a capital baiana e a região metropolitana alcançaram a marca de cinco mil tiroteios desde julho de 2022, quando o instituto iniciou seus estudos no estado. Nesses quase três anos de análise, foram 3.839 pessoas mortas nesses tiroteios e outras 998 feridas. Entre as 4.837 pessoas baleadas ao todo neste período, houve, em média, 138 vítimas de disparo de arma de fogo a cada mês.>