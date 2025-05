CRIME

Três homens morrem após tiroteio com policiais militares na Região Metropolitana de Salvador

Caso aconteceu na noite desta sexta-feira (24)

Três homens morreram depois de um confronto com policiais militares em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na noite desta sexta-feira (23). >

De acordo com a Polícia Militar, os militares faziam rondas no bairro Nova Vitória quando foram surpreendidos por disparos. Os PMs revidaram e os suspeitos foram atingidos e socorridos no Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiram.>