TRAGÉDIA

Casal morre durante passeio de helicóptero dado de presente pela filha

Caso aconteceu na Inglaterra, na última segunda-feira (25)

Larissa Almeida

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 16:00

Passeio de helicóptero seria um presente de aniversário Crédito: Reprodução

Um passeio de helicóptero que seria um presente de aniversário terminou em tragédia na manhã de segunda-feira (25) na Ilha de Wight, no sul da Inglaterra. O casal polonês Justyna Czoska, de 52 anos, e Wojtek Kowalkowski, de 49, além do piloto britânico Simon Hewitt, de 54, morreram na queda da aeronave. A polícia local informou que um quarto passageiro sobreviveu, mas foi levado em estado grave de helicóptero para um hospital.

A filha de Justyna, Julia Buzar, de 22 anos, contou ao jornal The Sun que o passeio havia sido planejado como um presente para o padrasto, que sonhava em voar de helicóptero. Ela disse que chegou a falar com a mãe pouco antes da decolagem. “Minha mãe estava comentando como eles estavam animados. Só soube do acidente quando vi as notícias”, relatou.

Segundo a imprensa britânica, o helicóptero decolou do aeroporto de Sandown e alcançou cerca de 240 metros de altitude antes de apresentar uma falha técnica ainda não esclarecida. O Isle of Wight County Press informou que foram apenas 27 segundos entre o início do problema e a queda. Testemunhas ouvidas pelo jornal disseram ter visto a aeronave “girando no ar” antes de atingir o solo.

Em nota divulgada pela polícia de Hampshire, a família de Justyna afirmou que ela era “bonita, engraçada, otimista e gentil, sempre querendo fazer os outros felizes”. Os parentes de Wojtek destacaram que ele era “pai de dois filhos amorosos, que fará muita falta”, enquanto a família do piloto descreveu Simon Hewitt como “o homem e o pai mais maravilhoso, inteligente e bondoso”.

Julia disse estar “de coração partido”, já que a mãe era sua “única família de verdade”. O genro de Justyna, Jacob Butler, criou uma vaquinha online para arrecadar recursos a fim de transportar os corpos do casal de volta à Polônia. “Queremos que descansem no lugar que chamavam de lar”, escreveu ele no site de financiamento coletivo.