VEJA VÍDEO

China impressiona mais uma vez e constrói viaduto gigante em apenas 24 horas

Obra foi realizada em Guangyuan, na província de Sichuan

Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:31

Rapidez com que a obra foi feita impressiona Crédito: Divulgação

A engenharia chinesa voltou a impressionar o mundo com uma obra de grande porte construída em tempo recorde. Em Guangyuan, na província de Sichuan, um viaduto de 2,5 mil toneladas foi concluído em apenas 24 horas. A obra foi realizada em 14 de abril, e os registros foram compartilhados nas redes sociais.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, destacou a rapidez e a precisão da obra, em uma publicação em seu perfil no X. "Uma ponte antiga de 650 toneladas removida, uma nova de 2,5 mil toneladas instalada, sob uma ferrovia ativa, em apenas 24 horas, liberando uma atualização completa para quatro faixas", escreveu.

Os engenheiros adotaram a técnica de “prefabricação e deslizamento”, que permite erguer temporariamente os trilhos e deslizar a nova estrutura sob a ferrovia. O processo de demolição da antiga passagem até a reinstalação dos trilhos ocorreu durante uma janela contínua de 24 horas de interrupção do tráfego ferroviário.